Пилоты XXVI Чемпионата по воздухоплаванию знакомятся с Великими Луками на земле

18:55, 15 июня 2021, ПАИ

Продолжается XXVI Чемпионат по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Каждый день пилоты выполняют задания во время утренних и вечерних полетов, а также знакомятся с городом, пишет сайт Луки.ру.



Сегодня, 15 июня, у воздухоплавателей состоялась экскурсия в великолукский краеведческий музей. Вместе с экскурсоводом пилоты изучили историю города на Ловати, осмотрели представленные экспонаты и зарядились хорошим настроением.

«Музей очень понравился. Он внутри сильно отличается от того, как выглядит снаружи. Экспозиции очень богатые по тому предметному ряду, который выставлен в витринах музея. Больше всего мне понравилась часть выставки, связанная с археологией, и экспозиция, представляющая Раннее Средневековье», — поделился впечатлениями участник встречи воздухоплавателей Василий Абрамовский.

Впереди спортсменов ждут еще два соревновательных дня и не менее разнообразная досуговая программа.

Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня.