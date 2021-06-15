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Пилоты XXVI Чемпионата по воздухоплаванию знакомятся с Великими Луками на земле

Впереди спортсменов ждут еще два соревновательных дня. Фото Луки.ру

Продолжается XXVI Чемпионат по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Каждый день пилоты выполняют задания во время утренних и вечерних полетов, а также знакомятся с городом, пишет сайт Луки.ру.

Сегодня, 15 июня, у воздухоплавателей состоялась экскурсия в великолукский краеведческий музей. Вместе с экскурсоводом пилоты изучили историю города на Ловати, осмотрели представленные экспонаты и зарядились хорошим настроением.

«Музей очень понравился. Он внутри сильно отличается от того, как выглядит снаружи. Экспозиции очень богатые по тому предметному ряду, который выставлен в витринах музея. Больше всего мне понравилась часть выставки, связанная с археологией, и экспозиция, представляющая Раннее Средневековье», — поделился впечатлениями участник встречи воздухоплавателей Василий Абрамовский.

Впереди спортсменов ждут еще два соревновательных дня и не менее разнообразная досуговая программа.
Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня.

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