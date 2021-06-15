Администрация Псковского района поздравила юнармейцев после испытаний на слёте военно-патриотических клубов
С 6 по 11 июня юнармейцы Псковского района приняли участие в слете военно-патриотических клубов и юнармейцев Псковской области «Поколение, которое помнит», сообщает районная администрация.
Ребята показали себя настоящей командой и с достоинством прошли все подготовленные для них испытания: сборка разборка автомата, стрельба, военизированная эстафета, исторический тест, заступление в караул.
Кирилл Елисеев, Александр Старцев, Дмитрий Синдяев, Вера Ларина, Роман Пятин, Анастасия Каликина, Вера Ларина и Дарья Ефимова в составе команды Псковского района заняли первое место в игре «Победа» среди 13-ти команд, участвовавших в соревнованиях. По итогам конкурсных испытаний наши юнармейцы получили знаки «Отличник Поста №1 Псковской области».
«Поздравляем команду Псковского района с отличным результатом юнармейского слета и желаем всем юным патриотам России новых достижений и побед в учебе, спорте и общественной жизни», - подведён итог соревнований в Instagram администрации Псковского района.
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Администрация Псковского района поздравила юнармейцев после испытаний на слёте военно-патриотических клубов
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