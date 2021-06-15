Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные моменты, которые делают брак лучше

20:33, 15 июня 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу моментов, которые делают брак лучше. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Во время близости ты можешь сказать: «Чёт мне надоело».

2. Беситься, как дети.

3. Когда он сам умеет что-то зашить и погладить.

4. Коммуналка делится на двоих.

5. Храп в одной тональности.

6. В кофе ровно столько сахара, сколько нужно.

7. Деградировать у телика вместе.

8. Появляется официальный спонсор твоих желаний.

9. Вкусная еда.

10. Тебя гладят по спинке.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!