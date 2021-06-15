В Палкино жителей дома по улице Псковской заливает нечистотами

21:05, 15 июня 2021, ПАИ

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В редакцию «Аргументы и факты в Пскове» обратилась жительница дома №13 по улице Псковской в Палкино Татьяна Леонова. «Помогите пожалуйста, совсем мы замучились, у кого помощи просить не знаем», - начала свою просьбу Татьяна. Дело в том, что в доме две выгребных ямы. Одну администрация успела отремонтировать, а вторую - нет. И теперь жителей нижних квартир заливает нечистотами. Районная администрация предлагает жильцам отремонтировать выгребную яму за свой счет. Но дело там не только в ней. В подвале стоит вода, разрушается фундамент, прогнили деревянные полы.



«Вы не представляете, в каких условиях мы живем, - говорит женщина. - Отваливается штукатурка, разрушается фундамент, стены трещат».



«Так как 98% жилой площади многоквартирного дома находится в частной собственности, то расходовать средства местного бюджета на капитальный ремонт второй выгребной ямы не представляется возможным», - сообщает первый замглавы Палкинского района Василий Раков.

Взнос на капитальный ремонт — нарастающим итогом с марта 2015 по март 2021 года — уплаченный собственниками жилых помещений в Фонд составляет 116 370 рублей, при этом на капремонт кровли, который был произведен в доме в 2017 году из общего счета регионального оператора израсходовано 825 556,14 рублей. И теперь жители дома в должниках у Фонда.

Ремонт выгребной ямы будет включен в программу только после того, как собственники погасят долг за ремонт крыши, а это – напомню — примерно 700 000 рублей. При том, что уплачивая взносы в Фонд капремонта в течение шести лет жители не смогли набрать даже на капремонт одной выгребной ямы.



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