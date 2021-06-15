В Подмосковье убийца зарезал мать с дочерью и пытавшуюся их защитить собаку

21:21, 15 июня 2021, ПАИ

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Тела двух женщин обнаружили после пожара в Новой Москве. Но причиной смерти стал не огонь, сообщает РИА Новости.

Елизавета Сергиевская со своей матерью Екатериной пригласили домой знакомого. Из-за чего между девушками и мужчиной произошёл конфликт – предстоит выяснить следователям. Преступник бросился на Елизавету и Екатерину с ножом. Любимица семьи, такса, пыталась защитить хозяек от обидчика, но тщетно.

Убийца зарезал собаку, а затем и мать с дочерью. После расправы – поджег квартиру и скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.



Как сообщают новостные каналы, подозреваемый уже задержан, и в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления. Расследование продолжается.