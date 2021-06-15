Новость о победе в розыгрыше полета на аэростате Анну Храпункову застала в поезде
Победительницей розыгрыша полета на тепловом аэростате стала великолучанка Анна Храпункова. В пресс-центр воздухоплавания за призом она пришла сегодня, 15 июня. Чуть позже, об этом событии пресс-центр сообщил Псковскому агентству информации.
«Новость о конкурсе увидела у друзей, они сделали репост. Решила тоже поучаствовать. Мне никогда не везло в подобных конкурсах. Побеждаю впервые. Я даже не надеялась на удачу», — призналась Анна.
Новость о победе великолучанку застала в поезде по пути в Кострому.
«Я уезжала в Кострому, не было возможности посмотреть прямой эфир с подведением итогов. Эфир смотрела родная сестра, она и сообщила мне новость. От радости я закричала на весь вагон, все пассажиры меня поздравляли с победой», — рассказала Анна.
Ожидается, что в ближайшее время великолучанка совершил полет на тепловом аэростате.
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