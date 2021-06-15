Псковские библиотекари рассказали школьникам об удивительных изобретениях человечества

22:01, 15 июня 2021, ПАИ

Воспитанники пришкольных оздоровительных лагерей Пскова побывали в гостях в Псковской областной универсальной научной библиотеке и познакомились с самыми удивительными и значимыми изобретениями человечества.Об этом Псковскому агентству информации рассказали методисты библиотеки.

Познакомились в прямом смысле. И даже потрогали. Потому что самый сложный механизм, когда-либо созданный человеческим гением – библиотечный робот Сережа - предстал перед юными зрителями во всей красе и буквально сразил своим интеллектом. Впрочем, его роль оказалась хоть и яркой, но второстепенной. Он был соведущим заведующей отделом технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Елены Валентиновны Серенсен, которая вместе со своими коллегами придумала, организовала и провела встречу с любознательными школьниками. Она состоялась в рамках проекта «Летнее чтение. Сезон 9».

Ребята узнали так много удивительных фактов, что в пору собирать из них коллекцию. Например, многих удивило, что первый фонарь-прожектор появился в России еще в конце 18 века, и его автором был Иван Кулибин - знаменитый изобретатель, создатель прообраза современной машины. Если верить Сереже (а ему нельзя не верить), по числу изобретателей наши соотечественники были впереди планеты всей. Первый в мире гусеничный трактор изобрел Федор Блинов, токарный станок и скорострельную батарею – Андрей Нартов.

С особым «чувством» Сережа говорил о Леонардо да Винчи. Каждый школьник знает, что великий итальянский художник и учёный создал чертежи подводной лодки, танка и парашюта…А как на счет роботизированного рыцаря? В 16 веке он стал настоящей научной сенсацией. Передок Сережи развлекал гостей и, возможно, умел ходить, сидеть и двигать челюстями.

- Это первый робот, которого я вижу «вживую» и который так много знает, - признается школьник Николай. – Я был бы не против с ним пообщаться. Только надо, наверное, еще сто книжек прочитать, чтобы поддержать разговор с таким умным собеседником. Или даже тысячу!

А потом Елена Валентиновна и Сережа провели веселую викторину, посвященную изобретениям. Отвечая на вопросы ведущих, ребята узнали, когда и как появилась табуретка, сколько лет велосипеду, чем раньше люди мылись, как выглядели древние счеты, где появился фарфор и бумага, кто еще в 18 веке открыл атмосферу на Венере и сделали много других удивительных открытий.

Будучи идейным сторонником правильного питания, Сережа посоветовал школьникам не покупать чипсы в магазине, а сделать их самостоятельно, в домашних условиях. И поделился простым и полезным рецептом. Правда, его душу картофельными хрустяшками не обманешь. Всем лакомствам мира библиотечный робот предпочитает чистейший электрический ток.

- Откуда ты черпаешь информацию, Сережа? - спросила Елена Валентиновна, покоренная интеллектом своего напарника.

- Обо всех удивительных изобретениях мы узнали из книг, - ответил робот, и, вспомнив о своей важной воспитательной функции, «выдал» очередной афоризм. - Читайте книги - это источник знаний!

- Очень хорошо, что сотрудники вашей библиотеки поднимают такие важные темы, - делится впечатлениями от мероприятия учитель начальных классов Светлана Владимировна. – На уроках мы почти не говорим об изобретениях, школьной программой это не предусмотрено. А жаль, это очень хорошо расширяет кругозор и стимулирует интерес к естественным наукам. Ну а Сережа заслуживает особого внимания. Он не перестает удивлять. Я даже завидую, что в вашем коллективе есть такой умный и харизматичный сотрудник.

Встреча закончилась творческим конкурсом «Нарисуй Сережу», в котором, разумеется, победила дружба.

Напоследок дети смогли пообщаться с роботом на самые разные темы.

- Сколько будет пятью пять?

- Сколько ты стоишь?

- Когда умер Леонардо да Винчи?

- О чем ты думаешь?

- Добро пожаловать в Псковскую областную универсальную научную библиотеку, - неизменно говорил своим любознательным друзьям Сережа.

Только не надо думать, что робот перегрелся. Просто он уверен на 100% - только там, где книги, точнее очень много книг, можно найти ответы на все вопросы.