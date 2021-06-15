Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса
На пике нового роста заболевания коронавирусом в Москве главный врач больницы в Коммунарке, чьим основным профилем стало лечение коронавирусных больных, Денис Проценко дал интервью и ответил на вопросы журналиста о распространении вируса, вакцинации и пациентах. Интервью опубликовано 15 июня на YouTube-канале «Антонимы».
В интервью Денис Проценко в частности рассказал, что участвовал в исследовании вакцины «КовиВак» в декабре. Он признаёт, что прививка позволит легче перенести заболевание, однако не способна полностью от него защитить. Главврач высказался в пользу принудительной вакцинации. «В сложившейся ситуации - это единственная возможность победить пандемию; больница в Коммунарке забита больными, их поступает больше, чем на пике обеих волн заболевания», - говорит Проценко.
Врач рассказал в интервью о том, что иммунитет у переболевших коронавирусом держится минимум девять месяцев, однако это «не точная уверенность, а понимание». Поэтому прививаться после того, как пациент перенес болезнь, можно спустя это примерное время;
А ещё Денис Проценко сказал, что большая часть госпитализированных в Коммунарку пациентов – пожилые и с избыточным весом. Однако есть и молодые пациенты, которые тоже тяжело переносят болезнь.
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса
Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные моменты, которые делают брак лучше
Администрация Псковского района поздравила юнармейцев после испытаний на слёте военно-патриотических клубов
Тина Канделаки: Бузову назвали «пьяной» ради рейтингов