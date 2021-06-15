Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса

23:00, 15 июня 2021, ПАИ

На пике нового роста заболевания коронавирусом в Москве главный врач больницы в Коммунарке, чьим основным профилем стало лечение коронавирусных больных, Денис Проценко дал интервью и ответил на вопросы журналиста о распространении вируса, вакцинации и пациентах. Интервью опубликовано 15 июня на YouTube-канале «Антонимы».

В интервью Денис Проценко в частности рассказал, что участвовал в исследовании вакцины «КовиВак» в декабре. Он признаёт, что прививка позволит легче перенести заболевание, однако не способна полностью от него защитить. Главврач высказался в пользу принудительной вакцинации. «В сложившейся ситуации - это единственная возможность победить пандемию; больница в Коммунарке забита больными, их поступает больше, чем на пике обеих волн заболевания», - говорит Проценко.

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​Врач рассказал в интервью о том, что иммунитет у переболевших коронавирусом держится минимум девять месяцев, однако это «не точная уверенность, а понимание». Поэтому прививаться после того, как пациент перенес болезнь, можно спустя это примерное время;

А ещё Денис Проценко сказал, что большая часть госпитализированных в Коммунарку пациентов – пожилые и с избыточным весом. Однако есть и молодые пациенты, которые тоже тяжело переносят болезнь.