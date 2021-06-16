Пик роста числа зараженных COVID-19 спрогнозировали ученые

08:04, 16 июня 2021, ПАИ

Новый пик пандемии коронавируса спрогнозировали российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета, пишет газета «Известия». По данным учёных, максимальное число новых случаев текущей волны COVID-19 может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тысяч.

В таком случае пик придется на середину июля. Активных больных, по прогнозам, будет 580 тысяч, что выше уровня января, когда фиксировался всплеск заболеваемости, - порядка 560 тыс.

Затем ожидается, что заболеваемость пойдет на спад. По данным СпбГУ, к середине июля ежедневно будет регистрироваться 20 тысяч новых случаев по стране. Снижение уровня пандемии пойдет примерно по той же кривой, по которой шел рост, но в обратную сторону. Расчёты математиков говорят о том, что в итоге к 1 августа в день будут заболевать порядка 12,5 тыс. человек.

В основе прогноза заболеваемости COVID-19 лежит итеративный подход. Все данные обновляются в режиме реального времени, и течение эпидемии за последний анализируемый промежуток позволяет точнее рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.