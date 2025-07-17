В Печорах ведутся работы по ремонту улицы Рижской

14:40, 17 июля 2025, ПАИ

В Печорах ведутся работы по ремонту улицы Рижской, сообщил в своём телеграм-канале глава округа Валерий Зайцев.

На этапе подготовки спилены аварийные деревья, демонтированы старые автопавильоны. По всему участку выполнена обратная засыпка песком и щебнем после прокладки инженерных сетей. Кроме того, проведено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и установлен бортовой камень.

Ремонт 555 метров улицы Рижской объединит два готовых участка дороги, обеспечит комфорт и безопасность дорожного движения, а также улучшит условия проезда транспорта. Работы завершатся не позднее 31 августа.