Тёплый день без осадков ожидается в Пскове 16 июня

08:21, 16 июня 2021, ПАИ

16 июня в Пскове ожидается день без осадков. Температура днем составит от +22 до +24 градусов. сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В Великих Луках осадки также не прогнозируются. Днем потеплеет до +23...+25 градусов.

В целом по области ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура днем составит от +20 до +25 градусов.