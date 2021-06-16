Тёплый день без осадков ожидается в Пскове 16 июня
16 июня в Пскове ожидается день без осадков. Температура днем составит от +22 до +24 градусов. сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
В Великих Луках осадки также не прогнозируются. Днем потеплеет до +23...+25 градусов.
В целом по области ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура днем составит от +20 до +25 градусов.
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