Псковские пожарные оперативно проверили сообщение о возгорании

08:12, 16 июня 2021, ПАИ

Псковские пожарные оперативно проверили сообщение о возгорании. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

15 июня около 23:00 на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании на 4-м этаже в многоквартирном доме № 9а на улице Владимирской в Пскове.

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и провели разведку, в ходе которой возгорания не обнаружено.

На месте происшествия работали пожарные (две автоцистерны и автолестница) и врачи скорой медицинской помощи.