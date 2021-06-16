Псковские пожарные оперативно проверили сообщение о возгорании
Псковские пожарные оперативно проверили сообщение о возгорании. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
15 июня около 23:00 на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании на 4-м этаже в многоквартирном доме № 9а на улице Владимирской в Пскове.
Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и провели разведку, в ходе которой возгорания не обнаружено.
На месте происшествия работали пожарные (две автоцистерны и автолестница) и врачи скорой медицинской помощи.
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