В России стартует четвертый этап продажи туров с кешбэком

08:58, 16 июня 2021, ПАИ

16 июня в России стартует четвертый этап продажи туров с кешбэком за отдых на территории страны. Акция продлится до 31 июля, сообщает ТАСС.

Путешественники могут поехать в любой регион РФ в период с 1 октября по 24 декабря, оплатить поездку картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности данной платежной системы, и в течение пяти дней вернуть 20% стоимости поездки. Получить можно не более 20 тыс. рублей кешбэка. При этом количество транзакций не ограничено, отметили ранее в Ростуризме.

По программе можно купить как пакетный тур, так и только проживание. Список туров и отелей, участвующих в программе, можно найти на сайте мирпутешествий.рф.

Предыдущий этап продажи туров с кешбэком проходил с 18 марта до 15 июня. Завершить поездку в рамках этого этапа нужно до 30 июня. По данным туроператоров, программа туристического кешбэка благоприятно отразилась не только на темпах продаж, но и на их глубине. Продажи туристических компаний выросли в разы. По предварительным итогам третьего этапа акции, лидерами по продажам стали туроператоры Краснодарского края, Крыма, а также Минеральных Вод.