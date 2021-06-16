Борис Елкин выходит на дороги Пскова

08:46, 16 июня 2021, ПАИ

16 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин выходит на дороги Пскова.

Вместе с корреспондентами Псковского агентства информации он проедет по основным ремонтируемым магистралям и улицам города и ответит на самые популярные вопросы псковичей, касающиеся ремонта дорог.

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