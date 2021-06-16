Борис Елкин выходит на дороги Пскова
16 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин выходит на дороги Пскова.
Вместе с корреспондентами Псковского агентства информации он проедет по основным ремонтируемым магистралям и улицам города и ответит на самые популярные вопросы псковичей, касающиеся ремонта дорог.
У читателей ПАИ есть возможность задать свои вопросы Борису Елкину, оставив комментарий под этой новостью или под записью на страницах ПАИ в социальных сетях.
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