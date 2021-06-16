Опасную солнечную активность прогнозируют метеорологи с 17 июня

08:49, 16 июня 2021, ПАИ

Метеорологи прогнозируют с 17 июня повышение ультрафиолетового излучения солнца в Центральном федеральном округе. Самым опасным солнце будет в День летнего солнцестояния 21 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ЦФО придет хорошо выраженный антициклон и индекс ультрафиолетового излучения превысит 6 единиц. С четверга по воскресенье ожидается очень высокая активность солнца. Роман Вильфанд уточнил, что 21 июня солнце будет особенно насыщено энергией. «Индекс ультрафиолетового излучения выше 6 единиц для умеренных широт - это достаточно редкое событие", - заметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса установлен Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Данный показатель указывает на потенциально возможные неблагоприятные последствия для здоровья. Измеряется по шкале от 1 до 12 единиц. Значения от шести до семи соответствуют высокому уровню излучения, от 11 и выше - экстремальному.

При значениях индекса, не достигающих 7, рекомендуется в полдень оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также использовать солнцезащитный крем. При значениях от восьми и выше лучше не выходить из помещения в полуденные часы.