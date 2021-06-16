Активисты псковских школьных музеев Победы могут провести смену в «Орлёнке»

09:43, 16 июня 2021, ПАИ

Псковский государственный университет совместно с комитетом по образованию Псковской области проводит отбор заявок на участие в лагерной смене программы «Школьный музей Победы» во Всероссийском детском центре «Орлёнок», которая пройдёт с 5 по 25 октября 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются команды обучающихся 8-10 классов из числа активистов школьных музеев, участников программы «Школьный музей Победы».

Для участия в отборе необходимо до 15 июля 2021 года заполнить форму по ссылке, указав экспонаты, которые команда готова представить на площадке ВДЦ «Орлёнок», и прислать контрольный текст экскурсии по выездной выставке школьного музея.

«Школьный музей Победы» — это долгосрочная программа развития деятельности школьных музеев. Лучшие школьные музеи имеют возможность представить свои экспозиции жителям в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы в Москве. Участие в программе позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории развития в рамках своих образовательных организаций. Псковский государственный университет является партнёром программы.

Заполнить заявку можно здесь.