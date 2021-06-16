Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Извините, я иностранец»: Псковский театр драмы проведет встречу с англичанином из Санкт-Петербурга

17 июня гостем проекта «Ветка» Псковского театра драмы станет Крэйг Эштон – популярный блогер, преподаватель английского языка в Санкт-Петербурге и автор книги «Извините, я иностранец». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Крэйг Эштон больше 15 лет назад сбежал из родного Манчестера в Санкт-Петербург, женился на петербурженке и даже снялся в нескольких российских сериалах («Ладога», «Подозрение», «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч»).

«Впервые я оказался в Петербурге 15 лет назад: приехал по заданию Эксетерского университета, где учился. Пробыл здесь три месяца, и Петербург мне очень понравился: этот город красивее моего родного Манчестера. Люди здесь более образованные — с ними можно говорить не только о футболе, как дома. Еще петербуржцы интересные и открытые, здесь можно, просто выйдя на улицу, познакомиться с физиками, геологами, актерами. Всё это мне так понравилось, что вскоре я сюда переехал», – рассказал Эштон в 2018 году в интервью «Бумаге».

Организаторы уверены, что Крэйг Эштон – прекрасный рассказчик, с уникальным, истинно английским чувством юмора. Его книга «Извините, я иностранец» – серия наблюдений и размышлений о том, как любопытно и непросто в России приезжему.

Встреча с писателем и блогером Крэйгом Эштоном состоится в 18:00 в Новом зале Псковского театра драмы. Вход свободный, по предварительной регистрации. Записаться на встречу можно в соцсетях проекта «Ветка» или по телефону 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

16 июня 2021

«Извините, я иностранец»: Псковский театр драмы проведет встречу с англичанином из Санкт-Петербурга
15 июня 2021

Это жареная тема, но ситуация объяснима: Дмитрий Месхиев о шумихе вокруг появления Ольги Бузовой на сцене МХАТ
14 июня 2021

Двойной юбилей актрисы Псковского драмтеатра Галины Шукшановой

14 июня 2021

В Пскове снимают второй сезон остросюжетного сериала «Первый отдел»
14 июня 2021

В литературной гостиной усвятской районной библиотеки прошла пушкинская встреча
14 июня 2021

Михаил Ведерников призвал пройти вакцинацию, чтобы празднование тысячелетия Усвят не сорвалось
13 июня 2021

В музее «Льняная губерния» с концертом выступил хор Лицея Искусств «Санкт-Петербург»
13 июня 2021

В Палкинском районе прошел VI районный хоровой фестиваль любительских коллективов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...