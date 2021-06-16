«Извините, я иностранец»: Псковский театр драмы проведет встречу с англичанином из Санкт-Петербурга

10:13, 16 июня 2021, ПАИ

17 июня гостем проекта «Ветка» Псковского театра драмы станет Крэйг Эштон – популярный блогер, преподаватель английского языка в Санкт-Петербурге и автор книги «Извините, я иностранец». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Крэйг Эштон больше 15 лет назад сбежал из родного Манчестера в Санкт-Петербург, женился на петербурженке и даже снялся в нескольких российских сериалах («Ладога», «Подозрение», «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч»).

«Впервые я оказался в Петербурге 15 лет назад: приехал по заданию Эксетерского университета, где учился. Пробыл здесь три месяца, и Петербург мне очень понравился: этот город красивее моего родного Манчестера. Люди здесь более образованные — с ними можно говорить не только о футболе, как дома. Еще петербуржцы интересные и открытые, здесь можно, просто выйдя на улицу, познакомиться с физиками, геологами, актерами. Всё это мне так понравилось, что вскоре я сюда переехал», – рассказал Эштон в 2018 году в интервью «Бумаге».

Организаторы уверены, что Крэйг Эштон – прекрасный рассказчик, с уникальным, истинно английским чувством юмора. Его книга «Извините, я иностранец» – серия наблюдений и размышлений о том, как любопытно и непросто в России приезжему.

Встреча с писателем и блогером Крэйгом Эштоном состоится в 18:00 в Новом зале Псковского театра драмы. Вход свободный, по предварительной регистрации. Записаться на встречу можно в соцсетях проекта «Ветка» или по телефону 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).