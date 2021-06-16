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Общество

Борщевик уничтожают в Палкинском районе

В Палкинском районе идет уничтожение сорного растения борщевик Сосновского. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Работы идут в рамках проекта «Улучшение управления окружающей средой посредством совместных действий в приграничной зоне Латвия – Россия - «Зеленая Палитра», реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия —Латвия 2014-2020».

Место проведения работ: территории населенных пунктов Палкинской волости Палкинского района: деревни Слопыгино, Прахново и Полены. Общая площадь обрабатываемой поверхности: 36 га.

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