Борщевик уничтожают в Палкинском районе
В Палкинском районе идет уничтожение сорного растения борщевик Сосновского. Об этом пишет районная газета «Льновод».
Работы идут в рамках проекта «Улучшение управления окружающей средой посредством совместных действий в приграничной зоне Латвия – Россия - «Зеленая Палитра», реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия —Латвия 2014-2020».
Место проведения работ: территории населенных пунктов Палкинской волости Палкинского района: деревни Слопыгино, Прахново и Полены. Общая площадь обрабатываемой поверхности: 36 га.
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