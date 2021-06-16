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Культура

Дмитрий Шахов подарил Псковской областной библиотеке свои доклады и эксклюзивные книги

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подарил Псковской областной универсальной научной библиотеке доклады о соблюдении свобод и прав человека и гражданина на территории Псковской области за три предыдущих года, а также эксклюзивные книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

В частности, в докладе за 2020 год приведена статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией жителей Псковской области. По мнению омбудсмена, эта информация очень важна для тех, кто хочет знать объективную картину происходящего, не опираясь на данные интернет-ресурсов. 

«Я хочу, чтобы люди понимали серьезность заболевания, которое выкашивает целые семьи, и принимали соответствующие меры предосторожности, - подчеркнул Дмитрий Шахов. – Надеюсь, статистка, обнародованная в моем докладе, будет для ковид-диссидентов хорошим уроком».

Кроме того, благодаря уполномоченному по правам человека в Псковской области фонд библиотеки пополнился эксклюзивными изданиями по истории Забайкалья и других регионов России. Альбом «Дорога жизни художника-солдата Симона Гельберга» затрагивает близкую каждому тему Великой Отечественной войны, в частности героической обороны Ленинграда. В него вошли записные книжки и рисунки советского бойца, который поддерживал связь осажденного города с Большой землей.

Передавая книги генеральному директору Псковской областной универсальной научной библиотеки Вере Павловой, омбудсмен признался, что это только первая партия изданий, которые он планирует подарить. Сотрудничество будет продолжаться, в том числе и в рамках реализации других проектов.

«Несмотря на то что мир меняется, нужно всегда обращаться к первоисточнику — книге. Только в ней можно найти правду, - отметил Дмитрий Шахов, подчеркивая значимость момента.  – Поэтому все, что оказывается в библиотеке, будет жить вечно».   

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