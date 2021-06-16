В ближайшие две недели псковичей ждёт южная погода

11:31, 16 июня 2021, ПАИ

Псковичей ждёт южная погода в ближайшие две недели. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Погода для июня комфортная, - заявила Тала Нещадимова. - Погода однозначно будет с превышением температур. Превышение будет, даже если вторая половина месяца будет поспокойнее».

По словам собеседника агентства, до 28 июня температура будет держаться на отметке 23-25 градусов тепла. В отдельные дни ожидается до +30.

«Для июня такие температуры — это выше нормы», - добавила Тала Нещадимова.