В ближайшие две недели псковичей ждёт южная погода
Псковичей ждёт южная погода в ближайшие две недели. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«Погода для июня комфортная, - заявила Тала Нещадимова. - Погода однозначно будет с превышением температур. Превышение будет, даже если вторая половина месяца будет поспокойнее».
По словам собеседника агентства, до 28 июня температура будет держаться на отметке 23-25 градусов тепла. В отдельные дни ожидается до +30.
«Для июня такие температуры — это выше нормы», - добавила Тала Нещадимова.
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