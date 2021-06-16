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Общество

Изменения в закон об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов одобрил комитет ПОС

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрил проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом с заседания комитета 16 июня сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова доложила, что в соответствии с поправками увеличивается бюджет региона, в том числе 242 млн рублей безвозмездных поступлений пойдет на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Кроме того, по иным межбюджетным трансфертам будут направлены дополнительные средства на дорожную деятельность, сферу здравоохранения. Также, по ее словам, увеличиваются доходы по налоговым и неналоговым поступлениям, лимиты по увеличению дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, предусмотрены дополнительные средства муниципальным образованиям по оплате коммунальных услуг образовательными учреждениями, выполнение дополнительных работ по строительству детсада в Пскове на улице Алехина.

В результате поправок доходы и расходы областного бюджета на 21-й год увеличиваются на 1,249 млрд рублей, дефицит не изменяется, отметила Павлова.

Представитель прокуратуры заметил, что есть опасения в части неосвоения бюджета из-за перераспределения средств на покупку квартир для детей-сирот в Пскове. Представитель соцзащиты пояснила, что вопрос проработан в полном объёме. По ее словам, существовала проблема с утверждением стоимости 1 квадратного метра жилья, сейчас она поднята, но на приобретение в 2021 году у застройщиков уже осталось мало однокомнатных квартир. Она также отметила, что средства перераспределены на приобретение сертификатов, сейчас принято 27 положительных решений, одобрено 16 сертификатов к выдаче, и невостребованные средства будут в полной мере освоены, но уже для детей-сирот в Великих Луках.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов отметил, что есть замечание Счетной палаты. «Согласно нашему соглашению с Минфином нужно все изменения с министерством согласовывать. Документы направлены?» - спросил он.

Людмила Павлова заверила, что документы направлены и ожидаются окончательные решения по условиям реструктуризации бюджетных кредитов.

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