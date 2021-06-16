За утверждение отчёта об исполнении бюджета ФОМС Псковской области за 2020 год проголосовали депутаты

11:52, 16 июня 2021, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовал принять законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2020 год» на предстоящей сессии Псковского областного Собрания 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель отделения Фонда обязательного медицинского страхования по Псковской области Валентина Альбова рассказала, что доходы бюджета фонда на 2020 год утверждены в сумме 8 млрд 416 млн 164,2 тысяч рублей, расходы в сумме 8 млрд 578 млн 164,2 тысячи рублей, с дефицитом бюджета 162 000,0 тысячи рублей. В бюджет фонда за 2020 год поступило доходов на сумму 8 млрд 433 млн 498,1 тысячи рублей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов предложил рекомендовать принять законопроект в двух чтениях. Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.