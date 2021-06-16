Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 440

12:16, 16 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончалось 440 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтверждено три новых случая смерти от COVID-19. Всего в Псковской области коронавирусом заболели 38 515 человек, выздоровело 32 922.