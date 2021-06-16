Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 440
В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончалось 440 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе подтверждено три новых случая смерти от COVID-19. Всего в Псковской области коронавирусом заболели 38 515 человек, выздоровело 32 922.
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