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Проект закона о беззаявительном порядке предоставления льгот по транспортному налогу одобрил комитет по бюджету псковского парламента

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрил внесение изменений в статью 3 закона Псковской области «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области». Об этом с заседания комитета 16 июня сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 3 закона Псковской области от 30.11.2020 № 2123-ОЗ «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области», подготовленных по результатам работы рабочей группы, созданной комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов для проработки вопросов реализации применения беззаявительного порядка предоставления налогоплательщикам – физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу.

Проектом закона области уточняется категория транспортных средств, в отношении которых освобождаются от уплаты транспортного налога организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Проектом закона области льготы предлагается предоставлять в отношении автобусов, тем самым упрощается подтверждение налогоплательщиками права на получение таких льгот и реализуется возможность использования беззаявительного порядка предоставления налогоплательщикам – физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу. Данные изменения подготовлены с учетом того, что для осуществления указанной деятельности требуется получение лицензии на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами.

Также проектом закона области уточняется наименование природного газа (метан) для получения льготы организациями и физическими лицами при использовании данного газа в качестве моторного топлива. Проектом закона области предлагается использовать понятие компримированного природного газа (метана) и представлять в налоговый орган копию паспорта транспортного средства, содержащего отметку об использовании в качестве моторного топлива компримированного природного газа или метана.

В соответствии с частью 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации проектом закона области предусмотрено, что в случае если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, предусмотренную частью 1 статьи 3 Закона области, не представил в налоговый орган заявление или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу.

Проект закона области в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов отметил, что многие члены комитета участвовали в подготовке этого законопроекта.

«Имеются положительные заключения Счетной палаты и правового управления областного Собрания», - добавил Полозов, предложив рекомендовать принятие законопроекта в двух чтениях. Все депутаты проголосовали за принятие законопроекта.

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