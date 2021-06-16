Борис Полозов пожелал депутатам нового созыва слаженной работы
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов во время заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 16 июня пожелал депутатам нового созыва слаженной работы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Борис Полозов отметил, что в этом созыве депутаты собираются, вероятно, в последний раз и пожелал здравия тем, кто продолжит работать на этом поприще.
«Успехов новому составу комитета, слаженной и хорошей работы», - подчеркнул Полозов.
Отметим, что выборы депутатов следующего созыва пройдут в сентябре текущего года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
16 июня 2021
Как пожилым людям воспользоваться услугой выездной вакцинации, рассказала Марина Гаращенко