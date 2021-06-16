Борис Полозов пожелал депутатам нового созыва слаженной работы

12:40, 16 июня 2021, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов во время заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 16 июня пожелал депутатам нового созыва слаженной работы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Полозов отметил, что в этом созыве депутаты собираются, вероятно, в последний раз и пожелал здравия тем, кто продолжит работать на этом поприще.

«Успехов новому составу комитета, слаженной и хорошей работы», - подчеркнул Полозов.

Отметим, что выборы депутатов следующего созыва пройдут в сентябре текущего года.