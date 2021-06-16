Археологи рассказали об интересных находках в Пскове в 2020 году
Об интересных находках в Пскове в 2020 году рассказали археологи на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.
Начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов отметил, что во время раскопок на территории ТЭЦ был найден древнерусский могильник, остатки погребений и курганов.
«Это сильно корректирует наше мнение об истории Пскова 11 века», - добавил Михайлов.
Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова напомнила, что при исследовании территории двора Трубинских обнаружили золотое кольцо с монограммой.
«Ближнее Запсковье для нас интересно большим количеством шведских монет, - отметила Кулакова. - На Леона Поземского нашли 22 серебряные монеты XVII века».
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