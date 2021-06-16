Археологи рассказали об интересных находках в Пскове в 2020 году

13:03, 16 июня 2021, ПАИ

Об интересных находках в Пскове в 2020 году рассказали археологи на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов отметил, что во время раскопок на территории ТЭЦ был найден древнерусский могильник, остатки погребений и курганов.

«Это сильно корректирует наше мнение об истории Пскова 11 века», - добавил Михайлов.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова напомнила, что при исследовании территории двора Трубинских обнаружили золотое кольцо с монограммой.

«Ближнее Запсковье для нас интересно большим количеством шведских монет, - отметила Кулакова. - На Леона Поземского нашли 22 серебряные монеты XVII века».