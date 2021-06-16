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Балтский могильник XIII-XIV веков обнаружили археологи в Островском районе

В Островском районе псковские археологи обнаружили балтский могильник XIII-XIV веков. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

По словам Александра Михайлова, коллеги из Острова пригласили археологов в рамках «Вахты памяти». «Он [могильник. — ПАИ] был наполнен инвентарем, характерным для латгалов. Так как мы пограничный регион, у нас есть не только псковские, но и балтские памятники», - рассказал Михайлов.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова добавила, что археологам интересна не одна конкретная вещь, но и также история «попадания ее в землю».  

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