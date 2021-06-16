Центр молодежи и общественных инициатив создадут в Псковской области

13:05, 16 июня 2021, ПАИ

В Псковской области планируется создать региональный Центр молодежи и общественных инициатив. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Структура будет функционировать в формате автономной некоммерческой организации. Предполагается, что площадка объединит региональные молодежные и общественные сообщества, реализующие свою деятельность по различным направлениям.

Одной из задач центра станет организация региональных мероприятий, а также сопровождение молодежных организаций и НКО на окружных, федеральных и международных встречах. Речь идет и об оказании содействия в подготовке проектных заявок для участия в грантовых конкурсах с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств в регион.

Кроме того, работа АНО позволит выявлять компетентных специалистов в сфере молодежной политики и формировать кадровый резерв.

Средства на функционирование Центра молодежи и общественных инициатив в 2021 году — около 14,5 млн рублей — выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Необходимость реализации данного проекта обусловлена формированием в регионе системного подхода к работе в сфере молодежной политики, повышения качества добровольческой (волонтерской) деятельности, отметили в Управлении общественных проектов и молодежной политики Псковской области.