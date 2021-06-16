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Болеем за наших: где посмотреть матч сборной России в Пскове

16 июня сборная России проведет свой второй матч в группе на чемпионате Европы по футболу UEFA EURO 2020. Соперником россиян станет команда сборной Финляндии. После крупного проигрыша сборной Бельгии в первом матче российской команде необходима победа. Матч состоится в 16:00 по московскому времени.

Посмотреть игру можно в псковских кафе и ресторанах. Где будет доступна трансляция:

- Ресторан «Мажор»

Адрес: ул. Первомайская, 38

Тел.: 22-01-10

- Бар «903»

Адрес: ул. Набат, 2.

Тел.: +7 (911) 890-39-03

- Ресторан «Самовар»

Адрес: Зональное шоссе, 48/7

Тел.: 29-47-47

- Sco. Bar

Адрес: Октябрьский проспект, 15

Тел.: +7 (911) 880-52-22

- Good. Zone

Адрес: ул. Кузнецкая, 27

Тел.: 62-25-44

- Паб «Старый лис»

Адрес: ул. Индустриальная, 9/1, ул. Юбилейная, 38

Тел.: 58-88-88

- Ресторан «Пивной дом»

Адрес: Советская наб., ½.

Тел.: 62-78-00

- Ресторан-терраса «СтрогановЪ»

Адрес: Красноармейская набережная, 16а

Тел.: +7 (900) 990-05-05

- Кафе «Гоголь-Моголь»

Адрес: ул. Гоголя, 7

Тел.: 20-15-25

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