Болеем за наших: где посмотреть матч сборной России в Пскове
16 июня сборная России проведет свой второй матч в группе на чемпионате Европы по футболу UEFA EURO 2020. Соперником россиян станет команда сборной Финляндии. После крупного проигрыша сборной Бельгии в первом матче российской команде необходима победа. Матч состоится в 16:00 по московскому времени.
Посмотреть игру можно в псковских кафе и ресторанах. Где будет доступна трансляция:
- Ресторан «Мажор»
Адрес: ул. Первомайская, 38
Тел.: 22-01-10
- Бар «903»
Адрес: ул. Набат, 2.
Тел.: +7 (911) 890-39-03
- Ресторан «Самовар»
Адрес: Зональное шоссе, 48/7
Тел.: 29-47-47
- Sco. Bar
Адрес: Октябрьский проспект, 15
Тел.: +7 (911) 880-52-22
- Good. Zone
Адрес: ул. Кузнецкая, 27
Тел.: 62-25-44
- Паб «Старый лис»
Адрес: ул. Индустриальная, 9/1, ул. Юбилейная, 38
Тел.: 58-88-88
- Ресторан «Пивной дом»
Адрес: Советская наб., ½.
Тел.: 62-78-00
- Ресторан-терраса «СтрогановЪ»
Адрес: Красноармейская набережная, 16а
Тел.: +7 (900) 990-05-05
- Кафе «Гоголь-Моголь»
Адрес: ул. Гоголя, 7
Тел.: 20-15-25