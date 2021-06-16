Не путать «побочки» вакцины от коронавируса с осложнениями призвала Марина Гаращенко

13:56, 16 июня 2021, ПАИ

Не путать побочные эффекты прививки от коронавируса с осложнениями призвала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом она заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Марина Гаращенко уточнила, что «побочки» бывают временно и проходят за короткий промежуток времени. К ним относятся повышение температуры, першение в горле, чихание. В случае если возникают осложнения, требуется рассмотрение комиссией. «Материал передается в те источники, куда положено», - заверила специалист.

Она подчеркнула, что в случае появления побочных эффектов прививки нужно обратиться к медицинскому работнику, самостоятельно бороться с ними не стоит. Марина Гаращенко уточнила, что перед вакцинацией проводится обязательное анкетирование граждан, пациенту рассказывают о «побочках», в какой период их ожидать и куда обратиться при необходимости.