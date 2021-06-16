Как пожилым людям воспользоваться услугой выездной вакцинации, рассказала Марина Гаращенко

13:58, 16 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня рассказала, как в регионе пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться услугой выездной вакцинации.

По словам Гаращенко, люди старшего поколения и маломобильные граждане — уязвимая группа, требующая особого внимания. Она добавила, что врачам региона было поручено выйти к таким жителям «прицельно», с каждым связаться и уточнить, как им удобнее всего пройти вакцинацию.

«Вакцинация проводится поквартирно, либо подворовые обходы. В поликлинику позвонить и договориться можно», - подчеркнула Марина Гаращенко.