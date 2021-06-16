Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут привиться любой из трех противоковидных вакцин

Фото Арсений Тимашов.

В гражданском обороте в Псковской области присутствуют три вида вакцины, сообщила руководитель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

По ее словам, в регионе имеются «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) - самая первая вакцина, довольно эффективная, вторая вакцина - это «ЭпиВакКорона» и третья - «КовиВак». Вакцины отличаются технологически, сделаны по разным принципам, также у них отличаются условия хранения. Первая вакцина требует заморозки, вторая и третья не требуют глубокой заморозки.

«Все три вакцины есть в медицинских организациях, - отметила Гаращенко. - В любой медорганизации можно сделать прививку, в каждом районе. Если брать количество точек на карте вакцинации, то мы имеем 35 прививочных пунктов и более 20 выездных прививочных бригад, они могут оказывать услугу населению на отдаленных территориях, они работают в селах, поселках и могут даже индивидуально посещать людей, также выезжают в садоводческие товарищества».

Как отметила глава комитета, желающим привиться нужно обратиться к медицинскому работнику и рассказать о сопутствующих заболеваниях, чтобы избежать или учесть побочный эффект от прививки.

Второй и третий вид вакцины, как и любой вид специфической иммунопрофилактики «короны», назначается лечащим врачом. Врач решает, какую именно вакцину ввести пациенту.

Марина Гаращенко также напомнила, что псковичи могут привиться в торговых центрах Пскова: «Акваполисе», «Фьорд Плазе», мобильный пункт также расположен на площадке перед входом в «Леруа Мерлен».

«Мы постарались организовать доступность вакцинации для всех граждан», - отметила Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

16 июня 2021

«Островок» на площади Ленина в Пскове не помешает парадам
16 июня 2021

При ухудшении показателей заболеваемости COVID-19 в Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию
16 июня 2021

Александр Котов поднялся в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ
16 июня 2021

Псковичи могут привиться любой из трех противоковидных вакцин
16 июня 2021

Как пожилым людям воспользоваться услугой выездной вакцинации, рассказала Марина Гаращенко
16 июня 2021

В Великой в Пскове купаться нельзя – Роспотребнадзор
16 июня 2021

Балтский могильник XIII-XIV веков обнаружили археологи в Островском районе
16 июня 2021

38,5 тысячи жителей Псковской области заболели коронавирусом с начала пандемии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...