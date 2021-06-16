Псковичи могут привиться любой из трех противоковидных вакцин

14:13, 16 июня 2021, ПАИ

В гражданском обороте в Псковской области присутствуют три вида вакцины, сообщила руководитель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

По ее словам, в регионе имеются «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) - самая первая вакцина, довольно эффективная, вторая вакцина - это «ЭпиВакКорона» и третья - «КовиВак». Вакцины отличаются технологически, сделаны по разным принципам, также у них отличаются условия хранения. Первая вакцина требует заморозки, вторая и третья не требуют глубокой заморозки.

«Все три вакцины есть в медицинских организациях, - отметила Гаращенко. - В любой медорганизации можно сделать прививку, в каждом районе. Если брать количество точек на карте вакцинации, то мы имеем 35 прививочных пунктов и более 20 выездных прививочных бригад, они могут оказывать услугу населению на отдаленных территориях, они работают в селах, поселках и могут даже индивидуально посещать людей, также выезжают в садоводческие товарищества».

Как отметила глава комитета, желающим привиться нужно обратиться к медицинскому работнику и рассказать о сопутствующих заболеваниях, чтобы избежать или учесть побочный эффект от прививки.

Второй и третий вид вакцины, как и любой вид специфической иммунопрофилактики «короны», назначается лечащим врачом. Врач решает, какую именно вакцину ввести пациенту.

Марина Гаращенко также напомнила, что псковичи могут привиться в торговых центрах Пскова: «Акваполисе», «Фьорд Плазе», мобильный пункт также расположен на площадке перед входом в «Леруа Мерлен».

«Мы постарались организовать доступность вакцинации для всех граждан», - отметила Марина Гаращенко.