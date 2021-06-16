Когда нужно повторно прививаться от коронавируса, рассказала эксперт

14:08, 16 июня 2021, ПАИ

Когда нужно повторно прививаться от коронавируса, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Она отметила, что каждая вакцина имеет свои характеристики и иммунитет сохраняется от полугода до двух лет. Так, «Спутник V» будет эффективен на протяжении 2 лет, по данным ученых. «Мы следуем инструкциям, на каждую вакцину они определённые», - уточнила Марина Гаращенко.

Кроме того, есть возрастные ограничения. «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» можно прививать людей от 18 лет и старше, а вакцина «КовиВак» предназначена для граждан до 60 лет. Марина Гаращенко добавила, что после каждой вакцины по-разному формируется иммунитет - вырабатываются антитела, либо иммунный ответ. «Формирование иммунитета происходит от 2 до 3 недель после второй инъекции. Любая вакцина делается двукратно», - напомнила председатель комитета и отметила, что на подходе четвёртый тип вакцины, которым будут прививать в один этап.