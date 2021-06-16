Гаращенко: Даже после прививки нужно обязательно носить маску

14:18, 16 июня 2021, ПАИ

«Санитарные правила распространяются на всех, привитых в том числе. Ношение маски является обязательным, но в каждом регионе свои правила», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

По словам Марины Гаращенко, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже после прививки, обрабатывать руки антисептиком.

«Лучше привиться, нежели заболеть, мы же не говорим, что вакцина на 100% может защищать от заболевания, конечно, нет. Любой может заболеть, особенно сразу после прививки, когда не успел сформироваться иммунитет. Но если заболеет, то в легкой форме», - уверена Гаращенко.