В Псковской области обсуждается вопрос обязательной вакцинации от COVID-19

14:21, 16 июня 2021, ПАИ

Вопрос об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Псковской области рассматривается. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Она уточнила, что по федеральному законодательству коронавирусная инфекция отнесена к особо опасной, а вакцинация внесена в национальный календарь прививок. Что касается обязательной вакцинации, то это решение находится в компетенции главного санитарного врача, и Роспотребнадзор в каждом регионе вправе самостоятельно принимать решение.

«Будем принимать решение в зависимости от эпидемиологического процесса, если посчитаем необходимым, то будем рассматривать. Это полностью полномочия Роспотребнадзора», - подчеркнула Марина Гаращенко.