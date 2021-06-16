В Псковской области обсуждается вопрос обязательной вакцинации от COVID-19
Вопрос об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Псковской области рассматривается. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.
Она уточнила, что по федеральному законодательству коронавирусная инфекция отнесена к особо опасной, а вакцинация внесена в национальный календарь прививок. Что касается обязательной вакцинации, то это решение находится в компетенции главного санитарного врача, и Роспотребнадзор в каждом регионе вправе самостоятельно принимать решение.
«Будем принимать решение в зависимости от эпидемиологического процесса, если посчитаем необходимым, то будем рассматривать. Это полностью полномочия Роспотребнадзора», - подчеркнула Марина Гаращенко.
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