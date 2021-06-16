Из 420 ковид-коек в Псковской областной инфекционной больнице свободны только 20%
В Псковской областной инфекционной больнице из 420 ковид-коек свободны только 20%. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.
«Инфекционка работает в штатном режиме, с учетом того, что три здания работают плюс 100 коек в бывшем старом здании, там тоже располагаются пациенты», - сказала Гаращенко, добавив, что коечный фонд весь задействован.
Кроме того, Марина Гаращенко отметила, что поздние обращения пациентов с COVID-19 к медикам приводят к тяжелым случаям развития заболевания. Председатель комитета по здравоохранению призвала псковичей не расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась.
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