Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капитальный ремонт тротуаров идет в деревне Писковичи

В деревне Писковичи Псковского района идет капитальный ремонт тротуаров. Это одно из мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, вошедших в план национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Общая протяженность обновленной пешеходной зоны составит 683 метра. Тротуары проходят по обеим сторонам региональной дороги Псков – Писковичи – Муровицы, которую тоже ремонтируют в этом году в рамках нацпроекта. Объект – социально значимый: с одной стороны дороги находятся Писковская средняя общеобразовательная школа и детский сад «Рябинушка», с другой – Культурно-досуговый центр и Спортивно-оздоровительный комплекс.

Подрядчик уже расчистил территорию от кустарника и деревьев, разобрал старое покрытие тротуаров, ограждение и опоры освещения, подготовил фундамент под новые фонари. Продолжается устройство основания тротуаров и посадочных площадок на автобусных остановках, установка бортового камня. Предстоит заасфальтировать пешеходные дорожки, выполнить устройство тактильной плитки, засеять газоны травой, установить пешеходное ограждение и осветительные приборы.

Капитальный ремонт производит подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из областного бюджета. Работы должны завершиться до 15 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

16 июня 2021

«Островок» на площади Ленина в Пскове не помешает парадам
16 июня 2021

При ухудшении показателей заболеваемости COVID-19 в Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию
16 июня 2021

Александр Котов поднялся в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ
16 июня 2021

Псковичи могут привиться любой из трех противоковидных вакцин
16 июня 2021

Как пожилым людям воспользоваться услугой выездной вакцинации, рассказала Марина Гаращенко
16 июня 2021

В Великой в Пскове купаться нельзя – Роспотребнадзор
16 июня 2021

Балтский могильник XIII-XIV веков обнаружили археологи в Островском районе
16 июня 2021

38,5 тысячи жителей Псковской области заболели коронавирусом с начала пандемии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...