Капитальный ремонт тротуаров идет в деревне Писковичи
В деревне Писковичи Псковского района идет капитальный ремонт тротуаров. Это одно из мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, вошедших в план национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Общая протяженность обновленной пешеходной зоны составит 683 метра. Тротуары проходят по обеим сторонам региональной дороги Псков – Писковичи – Муровицы, которую тоже ремонтируют в этом году в рамках нацпроекта. Объект – социально значимый: с одной стороны дороги находятся Писковская средняя общеобразовательная школа и детский сад «Рябинушка», с другой – Культурно-досуговый центр и Спортивно-оздоровительный комплекс.
Подрядчик уже расчистил территорию от кустарника и деревьев, разобрал старое покрытие тротуаров, ограждение и опоры освещения, подготовил фундамент под новые фонари. Продолжается устройство основания тротуаров и посадочных площадок на автобусных остановках, установка бортового камня. Предстоит заасфальтировать пешеходные дорожки, выполнить устройство тактильной плитки, засеять газоны травой, установить пешеходное ограждение и осветительные приборы.
Капитальный ремонт производит подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из областного бюджета. Работы должны завершиться до 15 августа.
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