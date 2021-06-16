«Единая Россия» сообщила о расширении программы поддержки инвалидов

15:08, 16 июня 2021, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, за 5 лет в России были значительно расширены меры поддержки отдельных категорий граждан. Для совершенствования действующей системы защиты прав граждан и госгарантий «Единая Россия» работала с профильными министерствами и ведомствами.

Так, по инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат — например, алименты и материнский капитал. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что решения требовала и ситуация, когда должники оставались без средств после списания части зарплат или пенсий. Поэтому был разработан законопроект, который предоставляет должнику право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума. В случае если у него есть иждивенцы, то должны быть учтены и они.

Инициативу партии о защите средств граждан от списания за долги поддержал президент РФ Владимир Путин. В своем поручении глава государства рекомендовал Госдуме принять законопроект до конца весенней сессии. Документ уже прошёл первое чтение, во втором его планируется принять на пленарном заседании 16 июня.

Другим направлением стала поддержка пенсионеров, которые получили возможность не платить налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до 6 соток. Страховая часть пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированная выплата к ней теперь ежегодно индексируются.

Фиксированную доплату к страховой пенсии получают и родители нетрудоспособных инвалидов детства. Семьи с инвалидами 1-й, 2-й групп или детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт. Также по инициативе «Единой России» пенсии по инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначать в беззаявительном порядке.

Впервые в истории российского права устанавливается презумпция согласия, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. Нововведения будут действовать со следующего года и касаться людей, страховая пенсия которых ниже прожиточного минимума. Автоматическое начисление будет установлено и при назначении алиментов. Кроме того, Минюст поддержал предложение «Единой России» ужесточить ответственность за уклонение от уплаты средств на содержание детей и наладить электронный обмен данными между приставами и налоговыми службами.

За пять лет серьезно ужесточили ответственность коллекторов. Введены штрафы за нарушения в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, Госдума уже приняла во втором чтении поправки «Единой России», согласно которым кредиторы лишаются права общаться с родственниками, близкими и соседями должников без их согласия.

Ведет «Единая Россия» и работу по обеспечению гарантий прав людей с инвалидностью. По инициативе партии повышена административная ответственность для организаций любых форм собственности, которые отказывают им и лицам пожилого возраста в трудоустройстве.

Также люди с ограниченными возможностями здоровья теперь могут получать технические средства реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что региональный парламент принимает участие в реализации программы «Старшее поколение», осуществляя контроль за исполнением законодательства, предусматривающего меры поддержки пожилым людям, а также дополняя и совершенствуя его. По его словам, в областном законодательстве закреплены положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса за капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет. В 2018 году был принят закон «О детях войны в Псковской области», которым впервые в областном законодательстве был закреплён статус «детей войны» и определены меры социальной поддержки. «В этом году вступил в силу новый закон «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области», который регулирует правоотношения, связанные с организацией новой для Псковской области формы поддержки пожилых и немощных людей», - напомнил Александр Котов.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.