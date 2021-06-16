Бренд «Великие Луки – столица российского воздухоплавания» предложили зарегистрировать
Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на одной из встреч с жителями региона прозвучало предложение зарегистрировать бренд «Великие Луки – столица российского воздухоплавания».
«Уже 25 лет Великие Луки дарят всем восторг от праздника воздухоплавания. Это визитная карточка города на Ловати», - отметил Козловский.
Депутат спросил мнение местных жителей и призвал высказать его в опросе или в комментариях под ним. На данный момент инициативу поддержали 91,67% проголосовавших псковичей. Против оказались 8,33%.
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