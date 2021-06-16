Бренд «Великие Луки – столица российского воздухоплавания» предложили зарегистрировать

15:01, 16 июня 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на одной из встреч с жителями региона прозвучало предложение зарегистрировать бренд «Великие Луки – столица российского воздухоплавания».

«Уже 25 лет Великие Луки дарят всем восторг от праздника воздухоплавания. Это визитная карточка города на Ловати», - отметил Козловский.

Депутат спросил мнение местных жителей и призвал высказать его в опросе или в комментариях под ним. На данный момент инициативу поддержали 91,67% проголосовавших псковичей. Против оказались 8,33%.