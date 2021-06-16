Мотоциклист получил переломы при столкновении с автомобилем ГАЗ на Инженерной в Пскове

15:36, 16 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Мотоциклист получил переломы при столкновении с автомобилем ГАЗ на Инженерной в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 16 июня у дома №100 на улице Инженерной в Пскове. Столкнулись мотоцикл и автомобиль «Газель».

В результате ДТП пострадал мотоциклист. По предварительным данным, он получил переломы. Сотрудники аварийно-спасательной службы оказали пострадавшему мужчине первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.