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Происшествия

Мотоциклист получил переломы при столкновении с автомобилем ГАЗ на Инженерной в Пскове

  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ
  • Мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил переломы
    Фото: ПАИ

Мотоциклист получил переломы при столкновении с автомобилем ГАЗ на Инженерной в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 16 июня у дома №100 на улице Инженерной в Пскове. Столкнулись мотоцикл и автомобиль «Газель».

В результате ДТП пострадал мотоциклист.  По предварительным данным, он получил переломы. Сотрудники аварийно-спасательной службы оказали пострадавшему мужчине первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. 

На месте происшествия работают сотрудники АСС, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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