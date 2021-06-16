За матчем Россия – Финляндия с трибун будут наблюдать псковские болельщики

15:43, 16 июня 2021, ПАИ

Псковские болельщики будут наблюдать за матчем Россия – Финляндия чемпионата Европы по футболу – 2020 с трибун.

Матч стартует в 16:00 в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром Арена. По словам псковичей, болельщики пока только собираются на стадион. Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

В случае поражения в поединке с финнами сборная России теряет практически все шансы на выход в стадию плей-офф. Кот Ахилл предсказал российским футболистам необходимую победу.