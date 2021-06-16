Восемь псковских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

16:18, 16 июня 2021, ПАИ

На 100 баллов сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии восемь псковских выпускников. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Пока что в регионе не зафиксировано ни одного случая непрохождения нижнего порога по баллам.

«Грубых нарушений, удалений с экзамена, использования шпаргалок не было, - отметил спикер. - Это та ответственность, которая уже у ребят присутствует».

В завершение Андрей Ермаков поблагодарил коллег за качественное выполнение работы и соблюдение карантинных мер.

ЕГЭ в России стартовал 31 мая с экзаменов по химии, географии и литературе. 3 и 4 июня выпускники сдали русский язык, 7 июня — математику профильного уровня, 11 июня — историю и физику, 15 июня — обществознание, 18 июня — иностранные языки письменно, биологию, 21 и 22 июня — английский, немецкий, китайский, испанский, французский устно, 24 и 25 июня — информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).