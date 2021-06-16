«Островок» на площади Ленина в Пскове не помешает парадам

16:45, 16 июня 2021, ПАИ

«Островок», который появился на проезжей части площади Ленина в Пскове после ремонта, не помешает проведению парадов. Такое мнение в эфире «ПАИ-live» высказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

«В первую очередь, это безопасность. Очень много, кто любил разворачиваться в этом месте, нарушая ПДД, здесь была сплошная линия разметки. Разворот теперь будет в специальном месте. Появился полноценный «островок безопасности» для пешеходов. Было всякое, например, резали углы, поворачивая с моста в сторону Поземского. Параду мешать не будет. В свое время было много жалоб, когда мы в Опочке сделали «островок» безопасности с освещением: а как же мы будет проводить общественные мероприятия. Но на самом деле, он не препятствует», - сказал Борис Елкин.

Очередной выпуск «ПАИ-live c Борисом Елкиным» о самых главных дорожных работах в Пскове смотрите на ПАИ 17 июня в 10:00.