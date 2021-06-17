На Октябрьском проспекте в Пскове установят «плавающие» люки

08:45, 17 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал опасения жителей Пскова по поводу ремонта Октябрьского проспекта: многие указывают на странности ремонта дорожного полотна вокруг люков.

«В любом случае верхний слой асфальта будет укладываться одним, монолитным слоем. Кроме того, будут устанавливаться специальные, «плавающие» люки, которые рассчитаны на устойчивость к деформации. Поэтому проблем быть не должно», - отметил Елкин в эфире проекта ПАИ-live.

Руководитель дорожного ведомства также ответил на вопрос о просыпке щелей в новой брусчатке на Октябрьском проспекте, Октябрьской площади: по мнению псковичей, использовался песок «не совсем правильной кондиции, с большим включением камней».

«Если щель просыпана, то она просыпана. А какая фракция сверху осталась, не столь принципиально, она сразу выметается и убирается. Главное — это конечный результат», - сказал Борис Елкин.

Очередной выпуск ПАИ-live c Борисом Елкиным о самых главных дорожных работах в Пскове смотрите на ПАИ сегодня в 10:00.