Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Октябрьском проспекте в Пскове установят «плавающие» люки

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал опасения жителей Пскова по поводу ремонта Октябрьского проспекта: многие указывают на странности ремонта дорожного полотна вокруг люков.

«В любом случае верхний слой асфальта будет укладываться одним, монолитным слоем. Кроме того, будут устанавливаться специальные, «плавающие» люки, которые рассчитаны на устойчивость к деформации. Поэтому проблем быть не должно», - отметил Елкин в эфире проекта ПАИ-live.

Руководитель дорожного ведомства также ответил на вопрос о просыпке щелей в новой брусчатке на Октябрьском проспекте, Октябрьской площади: по мнению псковичей, использовался песок «не совсем правильной кондиции, с большим включением камней».

«Если щель просыпана, то она просыпана. А какая фракция сверху осталась, не столь принципиально, она сразу выметается и убирается. Главное — это конечный результат», - сказал Борис Елкин.

Очередной выпуск ПАИ-live c Борисом Елкиным о самых главных дорожных работах в Пскове смотрите на ПАИ сегодня в 10:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Борис Елкикн назвал составляющие безопасности электросамокатов
17 июня 2021

Строительство моста на объездной в Пскове подорожает
17 июня 2021

Кондиционеры, перерывы, сокращённый день: аномальная жара прогнозируется в Псковской области
17 июня 2021

Вся разметка в Пскове теперь наносится только термопластиком
17 июня 2021

Постоянный контроль за ходом вакцинации от COVID-19 пообещала районам Вера Емельянова
17 июня 2021

Елкин в эфире – очередной выпуск ПАИ-live о ремонте дорог в Пскове
17 июня 2021

Рост издержек производителей в Псковской области повлиял на цены товаров
17 июня 2021

Продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19 пресекли в Псковской области


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...