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Общество

Развитием сельского туризма займутся в России

В России на законодательном уровне закрепили понятие сельского туризма. Законопроект о развитии данного направления приняла Госдума, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев отметил, что сельский туризм подразумевает поездку в сельскую местность для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах.

Также законом предусмотрена возможность для аграриев оказывать услуги по временному размещению туристов, организации их досуга, экскурсий и иных видов отдыха. «Это расширит источники дохода наших фермеров, снизит зависимость от сезонных работ», - заметил Виктор Кидяев. Отдыхающие, в свою очередь, смогут комфортно и познавательно отдохнуть на природе, познакомиться с историко-культурным наследием и народными промыслами. Авторы поправок уверены, что для деревень и малых городов это станет новым источником налогового дохода, обеспечит дополнительные рабочие места, будет содействовать развитию инфраструктуры.

Нормы будут распространяться на туристические объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей.

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