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Общество

«Экопром» выставил баки на новой контейнерной площадке в Неёлово-1

15 июня региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил баки на новой контейнерной площадке в Неёлово-1.

Специалисты регоператора выставили контейнеры объемом 1,1 кубического метра на новой оборудованной площадке в деревне Неёлово-1 на улице Новой, 1. Место накопления определил и оборудовал орган местного самоуправления Логозовской волости. Площадка возведена за счет средств муниципального образования, она соответствует всем нормам СанПиН.

«Региональный оператор очень быстро отреагировал на установку контейнеров на новой площадке. Ранее в данном районе всегда были свалки из-за перенакопления, а теперь с новыми контейнерами такая проблема исчезнет. Мы надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество с регоператором», - отметила глава Логозовской волости Любовь Фильчагина.

Директор Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв обратил внимание на качественную работу, проделанную в данном районе властями, направленную на организацию мест накопления ТКО.

«Данная контейнерная площадка в части обустройства и содержания мест накопления ТКО является образцовой», - отметил Александр Киселёв.

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