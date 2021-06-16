Алексей Севастьянов: Поддержим нашу сборную, Россия – вперед!

17:16, 16 июня 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов следит за матчем Россия – Финляндия чемпионата Европы – 2020 и выражает свою поддержку игрокам.

Сейчас сборная России выигрывает у финнов со счетом 1:0. Гол в ворота соперников в первом тайме забил полузащитник Антон Миранчук.

«Наши в турнире, и борьба продолжается! Первый матч на чемпионате Европы по футболу мы сыграли не так, как хотелось бы, но турнир одним матчем не заканчивается. Поэтому сегодня встреча с финнами многое для нас решит. Поддержим наших! Россия — вперёд!» - сказал Алексей Севастьянов.

Матч Россия – Финляндия проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».