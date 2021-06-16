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Общество

В Пскове подготовили проект создания парка вблизи монумента «Ледовое побоище»

В Пскове подготовили эскизный проект благоустройства территории у памятника Александру Невскому. Презентация состоялась в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила, что это неформальная встреча, на которой авторы проекта хотят услышать мнения и предложения. Она заметила, что идея создания функционального городского парка вблизи монумента «Ледовое побоище» зародилась ещё в 2014 году и теперь она близка к реализации. Наталья Плявинская подчеркнула, что концепцию поддержали министр строительства и ЖКХ, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а также руководство Псковского района. «Общественность должна увидеть до процесса проектирования то, что предполагается создать на Соколихе. Сделан эскизный проект на всю территорию, в этом году планируется разработка проектно-сметной документации 1-й очереди», - рассказала она.

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич заметил, что при разработке концепции были жесткие рамки — изначально велись консультации с комитетом по охране объектов культурного объектов, экспертами. «Все сошлись во мнении, что при разработке территории мы должны соблюсти требования: памятник должен остаться условной доминантой и чтобы показы и спортивные мероприятия остались, но были продуманы», - добавил Сергей Станкевич. Также, по его словам, добавятся новые смыслы, но они не должны быть визуальным шумом, так как это природный парк, историческая местность, самая высокая гора в Псковской области.

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