Смотровая площадка появится у памятника Александру Невскому на Соколихе

17:53, 16 июня 2021, ПАИ

У памятника Александру Невскому на горе Соколихе в Псковском районе планируется оборудовать смотровую площадку. Об этом рассказал псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич на презентации проекта благоустройства территории в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

«Изменилась дорожно-тропиночная сеть вокруг монумента, практически все оси остались на местах. Появляется смотровая площадка, она будет на том месте, где и сейчас. Многие приезжают на закаты смотреть, часть людей сидит на монументе, а кто-то - на газоне. Аллея к монументу дугой проходит, она смещается, и там будет зона для отдыха, малая архитектурная форма, лавочки будут, дорожка ведет к туалетам, зеленый лабиринт будет», - сказал Станкевич.

Кроме того, по его словам, на территории монумента в 2,5 раза расширится парковочная зона, она станет более безопасной. Появятся места для мотоциклов, можно будет арендовать самокаты. Планируется оборудовать отдельную зону для торговых павильонов, общепита, поставить туалетные кабинки.

На Соколихе ко всему прочему сделают дополнительный пешеходный тротуар. Проектом предусмотрена большая двухполосная аллея, более «парадная». Во время мероприятия можно будет подъехать к монументу. Будет безопасно и комфортно для всех, отметил Сергей Станкевич.

«На самосеве деревьев появляется амфитеатр, это небольшая сцена до 250 человек вместимостью, немного вырубается самосев для этого, но потом отдельно будет высажено. Со стороны Северного обхода появятся дополнительные парковочные места, которые ведут к центру памятника, с парковки можно максимально близко попасть к туалету. Все это относится к первой очереди строительства. Кроме малой зоны амфитеатра появится еще и площадка для установки большой мобильной сцены. Ее можно будет убирать», - добавил дизайнер.