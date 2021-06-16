Скейт-парк хотят создать на горе Соколихе в Псковском районе

17:54, 16 июня 2021, ПАИ

Скейт-парк может появиться вблизи памятника Александру Невскому в Пскове. Презентация эскизного проекта благоустройства территории возле монумента состоялась в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич рассказал, что за парковкой у памятника справа есть низина, где можно сделать скейт-парк. Он заверил, что визуального шума не будет, и, по словам дизайнера, это удобное место для вечернего отдыха молодёжи.

Кроме того, продолжил Сергей Станкевич, справа есть гора, на ней предполагается сделать дополнительную смотровую площадку и зимой кататься на «ватрушках». «Заложили задачу провести переговоры, чтобы в этом месте появился пешеходный переход, который соединял бы ту зону города и парк», - добавил спикер. Также вблизи монумента могут появиться велосипедная дорожка, лыжная трасса.

Сергей Станкевич подчеркнул, что при благоустройстве будет оставлен максимально естественный вид и парк не станет стадионом. На территории будет много насаждений, нестационарные объекты для сувениров и общепита, запланирована высадка дополнительных деревьев на подъезде к монументу.